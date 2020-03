Hoe corona zich verspreidt: onzichtbare vijand slaat op alle continenten toe

Azië: China baart zorgenkindjes

De tweede helft van afgelopen week was daar opeens de opvallende trendbreuk. Voor het eerst werden er meer coronabesmettingen vastgesteld buiten dan binnen China, waar het virus december vorig jaar opdook in de miljoenenstad Wuhan. Die trend zet door. Het virus lijkt in China aan een aftocht bezig, met maandag ‘slechts’ 125 besmettingen. Buiten China was dat die dag een veelvoud. Inmiddels is het eerste van zestien noodhospitaals in Wuhan weer gesloten.