Hoe de crisis rond Feyenoord-Ajax bezworen werd: ‘Bert, dan moet je de wedstrijd verbieden’

Bert Wijbenga zit zaterdagavond thuis op de bank als zijn telefoon gaat. Het is Fred Westerbeke, korpschef van de Rotterdamse politie. Wijbenga is een week lang de vervanger van burgemeester Aboutaleb, die met reces is, en dus is hij nu het aanspreekpunt bij grote zaken. De korpschef heeft eigenlijk geen dienst, maar dat geldt nu even niet. ,,Bert, het gaat over Feyenoord-Ajax.”