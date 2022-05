Hoe docent M. H. jarenlang relaties kon aanknopen met leerlingen: ‘Voelde me speciaal’

In het parkje dicht bij school geeft M. H. ergens in 2020 een meisje een zoen. Hij is verliefd. Stapelverliefd. ‘Je bent in mijn hart’, ‘ik mis je’ heeft hij eerder al via Facebook Messenger laten weten. Het meisje, net 16 jaar. M. H., destijds 57, getrouwd en bovenal de leraar van het meisje op het Haags Montessori Lyceum (HML) in Den Haag.