Hoe een crimineel overliep en als burgerinfiltrant een drugsbende oprolde

Op enig moment liep de Leeuwarder over naar de politie en stond begin 2018 aan de basis van een politieoperatie die dit jaar leidde tot maar liefst 22 arrestaties. In maart 2019 kreeg hij de status van criminele burgerinfiltrant, een omstreden opsporingsmiddel dat lange tijd was verboden, maar in 2014 onder strenge voorwaarden weer is toegelaten (zie kader ‘IRT-affaire: crisis in de opsporing’). De zaak rond A-4110 is de eerste belangrijke testcase voor het Openbaar Ministerie.