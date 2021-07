Hoe een ‘criminele’ club Urk in zijn greep houdt: ‘Mijn kinderen hou ik bij ze uit de buurt’

Urk is al bijna een jaar in de ban van de ‘132-voorwaardelijk’-groep. De (jonge) mannen die bij dit beruchte gezelschap horen, zijn te linken aan meerdere misdrijven in het dorp. De groep verstopt zich allerminst, laat soms letterlijk een handtekening achter. Wat is dit voor collectief? Dagblad de Stentor keek mee in het (besloten) Instagramaccount van de 132-groep, sprak met bekenden van de club en benaderde leden persoonlijk. ,,Je verwacht dat ik hier antwoord op ga geven?”