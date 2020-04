Hoe Fikkie en Tijger ons door de crisis slepen: ‘Ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik een kat heb’

,,Ik ben zo blij dat ik Vladimir heb’’, zegt Merel de Bruijn, die samenwoont met vriend Serge en hun grijze kitten Vladimir, een Blauwe Rus die ook naar de naam Vladje luistert. De Bruijns vriend heeft een vitaal beroep en reist elke dag naar zijn werk. Zelf werkt ze als redacteur bij een hogeschool. Maar net als het gros van Nederland nu al dagen achtereen vanuit thuis. ,,Maar ik voel me door onze kat nooit alleen. Ze is enorm knuffelig en komt me de hele dag door kopjes geven. Ik verveel me eigenlijk geen moment.’’

Daar kan Nienke Endenburg over meepraten. ,,Wij hebben twee honden, drie katten, paarden én schapen. Het is nooit saai bij ons thuis, zelfs niet nu we verplicht thuis moeten zitten’’, vertelt Endenburg, gezondheidspsycholoog gespecialiseerd in de relatie tussen mens en dier aan de Universiteit Utrecht. ,,Als je een dier aait, dalen je bloeddruk en hartslag en maak je meer van het ‘knuffelhormoon’ oxytocine aan. Vooral in onzekere situaties helpen dieren de moeilijke omstandigheden te verzachten. Niet voor niets is dieren aaien al een erkende vorm van therapie.’’

Volledig scherm Kinderen voelen zich prettiger met een gezelschapsdier in hun omgeving. © Thinkstock

Kinderen

Het verzorgen van een dier kan ook een positieve uitwerking hebben op het welzijn van kinderen, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge. Met andere woorden: kinderen voelen zich prettiger met een gezelschapsdier in hun omgeving. Britse wetenschappers onderzochten 12-jarigen uit 77 gezinnen met een of meerdere huisdieren en meerdere kinderen. Wat opviel was dat vooral in huishoudens met een hond minder geruzied werd.

Nu we elkaar voorlopig niet kunnen opzoeken, is de sociale rol van aaibare maatjes volgens Endenburg ‘van wezenlijk belang’. ,,Wij mensen hebben interactie nodig om gezond te blijven. Er zijn in deze crisissituatie mensen die alleen hun viervoeter hebben om mee te knuffelen. De affectie die ze krijgen van hun huisdier geeft ze troost en biedt ze afleiding.’’

Frisse neus

Uva-docent animal studies Maarten Reesink noemt nog een pluspunt. ,,De hond geeft veel baasjes een reden om tóch een paar keer per dag een frisse neus te halen. Alleen al daarom bieden ze hondeneigenaars een beetje verlichting.’’ Het zou volgens Reesink ook best kunnen dat huisdierenbezitters juist in tijden van crisis meer waarde hechten aan het gezelschap van hun viervoeter. ,,Dat zagen we ook al bij de orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Mensen klampten zich vast aan hun huisdieren. Sommigen wilden bijvoorbeeld alleen gered worden als hun huisdier mee mocht. Vaak was het dier hun enige houvast.’’

Reesinks poes Ritsel is zijn troost in donkere dagen. Ze slaapt bij hem in bed en geeft hem kopjes. ,,Ik ben nu meer thuis dan ooit en nog nooit zo blij geweest dat ik een kat in huis heb.’’

De Bruijn is ook maar wat blij met het gezelschap van haar viervoetige huisgenoot. ,,Ik moet heel vaak om haar lachen. Bijvoorbeeld als ze plots op mijn laptop besluit te gaan zitten, terwijl ik druk aan het werk ben. Of wanneer ze tevergeefs naar haar eigen staart grijpt. Het is precies wat ik nodig heb om mijn energieniveau een beetje op peil te houden.’’