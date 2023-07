Hoe gaat het met onze vlinders? ‘In de afgelopen 15 jaar is de helft verdwenen’

Welke vlindersoort komt hier het meest voor?

Kars Veling: ,,Dat is het klein koolwitje. Die zit vaak in de tuin en herken je aan de witte vleugels met enkele oogvlekken. Deze vlinder kun je overal tegenkomen.’’

Hoe gaat het met de vlinderpopulatie in Nederland?

,,In de afgelopen dertig jaar zijn er nauwelijks vlindersoorten uitgestorven. Je ziet wel een achteruitgang in de aantallen. Bepaalde vlindersoorten doen het goed of komen weer terug. We tellen ze sinds 1990 en er zitten goede en slechte jaren tussen. Eerlijk gezegd is het onmogelijk om vlinders te vatten in exacte aantallen. Alleen al in Nederland praten we over honderden miljoenen vlinders. Bedenk daar nog eens bij dat er ontzettend veel rupsen worden opgegeten door vogels.”

,,Onze vrijwilligers lopen sinds 1990 ieder jaar in de periode van april tot en met september wekelijks dezelfde route om vlinders te tellen. Er zijn in totaal duizend vastgestelde routes met elk een lengte van maximaal 1 kilometer. Via een app geven ze door welke vlinders ze hebben gezien. In die data zien wij dat we in de afgelopen vijftien jaar de helft van de vlinders is verdwenen. Waar een vrijwilliger vroeger nog tien vlinders zag tijdens zijn looproute, worden er nu nog maar vijf gezien. In de beginjaren waren dat er nog achttien tot twintig vlinders per persoon.’’

Volledig scherm De bedreigde kleine heidevlinder komt in Nederland nog maar op één plaats voor: op de Veluwe © Kars Veling, De Vlinderstichting

Wat is de meest bijzondere vlinder die je hier tegenkomt?

,,Op dit moment is dat de kleine heivlinder. Vorig jaar hebben onze vrijwilligers daarvan maar een enkele gezien. De bovenkant van de voorvleugel van deze vlinder is zwartgrijs tot donkerbruin. De onderkant van de voorvleugel is bruin en heeft enkele oogvlekken. Bij het mannetje heeft de onderkant van de achtervleugel lichte en donkere banden. Bij het vrouwtje is de onderkant vrijwel effen grijs. Er is nog maar één plek in Nederland waar deze vlinder voorkomt, namelijk in Kootwijkerzand. Dat Veluwegebied staat bekend om de stuifzand. Ze hebben daar last van stikstof en verdroging. Zandgronden zijn met name gevoelig voor droogte. Weinig neerslag komt bij zo'n grondsoort dan extra hard aan. Hierdoor verwacht ik dat deze vlindersoort dit jaar nog uitsterft in Nederland.’’

Hoe lang leeft een vlinder?

,,De gemiddelde levensduur van een vlinder is drie of vier dagen. Zodra een vlinder vliegt, begint het te slijten. In die periode bevrucht een mannetje wel dertig vrouwtjes. Een vrouwtje legt honderden eitjes waarvan er misschien twee bevrucht worden. Wat gebeurt er dan met de andere eitjes en rupsen die uitkomen, denk je dan? Die worden opgegeten door vogels. Voor de citroenvlinder geldt dat hij in het voorjaar pas gaat slijten en niet na drie dagen.’’

Volledig scherm Dagpauwoog. © Jacques van der Neut

Wat is hun ideale leefomgeving?

,,Dat hangt af van de soort. Voor de vijftien tuinvlindersoorten geldt als minimale vereiste dat het warm weer is en dat er bloemen en planten zijn. De bloemen worden gebruikt om hun nectar en planten worden gebruikt voor het leggen van eitjes waar de rupsen uit komen. Voor de 35 gespecialiseerde soorten die ons land telt, gelden per soort extra omstandigheden die nodig zijn om te kunnen overleven. De rupsen van de dagpauwoog en kleine vos eten alleen brandnetels. De rups van een citroenvlinder zie je alleen op de Vuilboom. En een vlinder zal alleen een eitje afzetten op een plant waar de rups kan overleven.’’

Welke gevolgen hebben klimaatverandering en droogte voor de populatie?

,,Vlinders gedijen goed bij warm weer. Door klimaatverandering wordt het eerder warm, maar dat vinden vlinders niet erg. Een vlinder die alleen in heidegebied voorkomt heeft er last van als de grond getroffen wordt door droogte. In droge grond kunnen namelijk geen planten en bloemen groeien en dit hebben vlinders en rupsen nodig.

Vorig jaar kwam de kleine vos nog maar weinig voor. Door onderzoek snappen we inmiddels dat de droogte een probleem vormt. Ontwatering is ook niet goed voor de leefomgeving van vlinders en rupsen, omdat dit ten koste gaat van de groei van bloemen en planten. Dit komt voor als er een sloot wordt uitgegraven. Er zijn ook vlindersoorten die hun eitjes in het gras leggen. Als er daar te vroeg in het seizoen wordt gemaaid dan hebben die rupsen geen schijn van kans. In die gevallen benadert onze stichting de gemeente of beheerder om bijvoorbeeld te vragen of er een maand later kan worden gemaaid of om te verzoeken of een gebied nat mag blijven.’’

Welke soort wordt tijdens de tuinvlindertelling het meest gezien?

,,In eerdere jaren stond de kleine Vos steevast op één. Die werd in de tuin het meest gespot. Hij is dit jaar voorlopig gezakt naar plek 12, omdat er nog maar 350 van zijn gezien. De atalanta stond vorig jaar op plek één en eerlijk gezegd denk ik dat hij dat dit jaar ook volhoudt.’’

Volledig scherm Zoekkaart Vlinders © PZC

Hoe kun je helpen met de tuinvlinderstelling 2023?

,,De Tuinvlindertelling is van 7 tot en met 9 juli. Het animo is groot. Aan het einde van het weekend hebben we waarschijnlijk meer dan 5000 tellingen. Het enige wat je hoeft te doen is in je tuin achterover in de zon te zitten en te kijken naar welke vlinders je ziet. Op onze website Tuintelling.nl hebben we een handige zoekkaart die je erbij kunt houden. Jouw resultaten kun je via onze website aan ons doorgeven.’’

