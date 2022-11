Hoe gevoelig zijn boeren voor ‘stopbonus’? Bedrag dat overblijft is zo'n 2,7 miljoen euro

Gevangenbe­waar­ster begon relatie met gedetineer­de na vrijlating, maar vergat het te melden bij haar baas

Liefde maakt blind. Een gevangenbewaarster van de PI in Krimpen aan den IJssel viel voor de charmes van een gedetineerde en begon na zijn vrijlating een relatie met hem. Dat deed haar de das om, want ze vergat het te melden bij haar baas. Ook verzweeg ze dat de man in verband met een liquidatiepoging bij een inval in haar woning werd gearresteerd. De gevangenisdirecteur ontsloeg haar op staande voet.

23 november