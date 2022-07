Hoe het is om als 70-jarige opeens dakloos te worden: ‘Het is soms angstig en bedreigend’

Zorgeloos oud worden? Dat is niet voor iedereen weggelegd. De 70-jarige Steven de Groot raakte begin dit jaar zijn huurappartement in Amersfoort kwijt na een opeenstapeling van financiële problemen. Nadat de huurachterstand maar bleef oplopen, werd hij uiteindelijk uit zijn huis gezet. Hij is niet de enige oudere dakloze in de dag- en nachtopvang aan het Smallepad in Amersfoort, vertelt hij. ,,Er zijn twee mannen van in de 60. Zelf ben ik 70 en we hebben nog een andere man van boven de 75, met wie ik veel optrek.’’