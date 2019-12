Hoe Kenan (5) uit het puin werd gered: ‘Kruiken hielden hem warm’

,,We wisten eigenlijk al vrij snel dat er nog een jonge jongen onder het puin lag”, vertelt Smit. Het is even na kwart over drie op zaterdag als zijn team gealarmeerd wordt om naar de kazerne in Drachten te gaan, waar het STH-team is gestationeerd. Een kwartier daarvoor is in Coevorden grillroom Ali Baba door een explosie ingestort.