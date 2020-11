Hoe kies je nu een middelbare school? Vlogs en talkshows moeten achtste-groepers helpen

Skyler (11) uit Rotterdam heeft geen idee naar welke middelbare school ze volgend jaar wil. Gelukkig is ze in groep 7 al naar meerdere open dagen geweest, maar de keuze is absoluut nog niet gemaakt. ,,Ik vind het moeilijk om te kiezen en wil naar een paar scholen terug om te kijken.'' Want hoe is de sfeer in de school? Hoe zijn de leraren? Wat voor leerlingen lopen er rond?