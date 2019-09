Hoe kijkt Nederland naar Prinsjesdag? ‘Een tientje per maand is voor ons veel geld’

,,Heb ik te veel gepraat?” Janneke (74) uit Alphen aan den Rijn roert nog eens door haar koffie. ,,Ik klets nogal makkelijk, hè kleine”, zegt ze tegen haar man Christiaan (75) op het terras van de Délifrance, in het winkelhart van Alphen aan den Rijn. Christiaan knikt.



Even daarvoor heeft Janneke in een klein kwartier zo’n beetje verteld hoe het echtpaar in het leven staat. Over hun bescheiden maandelijkse inkomen (‘AOW en een klein pensioen’), over hun verleden (‘ik mocht niet doorleren, ik moest werken’), hun huurhuis, de angst voor immigratie, over de wekelijkse bezoekjes aan dit terras (‘we gaan niet op vakantie, dit is toch ook genieten?) en over hun kinderen, die wel opleidingen hebben gevolgd. ,,Och, hoe heet dat nou, wat onze dochter doet Chris? Ja, manager. Dat is het.”



Van Prinsjesdag vandaag verwachten ze weinig: ,,Weet je wat het is? In Den Haag weten ze niet hoe het leven is voor mensen die met hangen en wurgen rond moeten komen. Als ik een pantalon wil kopen van twintig euro bij de H&M moet ik eerst tellen of we dat wel over hebben. Een tientje per maand is voor ons veel geld, hoor. We hebben AOW, Chris had ooit een eigen zaak in de reclame, die heeft geen pensioen. En ik heb in de zorg gewerkt, heb allerlei dingen gedaan, heb een klein pensioentje. Meer niet.”