Hoedjesoogst is belabberd: 'Zoiets draag je als je op een boot gaat'

Wie het wel helemaal begrepen heeft, is Barbara Visser (staatssecretaris van Defensie). Zij is voor Van Schaik de winnares van vandaag. ,,Mooi Jackie O. Het haar is casual, maar wel gedaan, met een in between hoed. Het is ook niet too much of heel erg uitgesproken. Heel erg leuk gedaan.”



Met flair een hoed dragen is helemaal niet zo moeilijk. ,,Kijk maar naar het Britse of Zweedse koningshuis. Het leuke van de hoedjes met Prinsjesdag is dat je één keer per jaar een statement kunt maken en je van je beste kant moet laten zien. Het kan ook het moment zijn om met een hoed uit te pakken als je normaal altijd een beetje een muurbloempje bent in de Tweede Kamer. Maar dan moet je niet een camelkleurige hoed opzetten als je blond bent en ook niet je hele outfit in de strijd gooien. Je outfit moet niet afleiden van je hoed. Houd het subtiel en chic.”



