Hof moet vijf jaar durende ruzie tussen eigenaar papegaaien en luchtballonpiloot beslechten

advocaat reageert Belgen spreken van misver­stand na arrestatie kunstbeurs, ‘gele diamant à 27 miljoen spoorloos’

De twee Franstalige Belgen die dinsdag op de A2 zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de overval op de kunstbeurs in Maastricht, ontkennen iedere betrokkenheid. Er lijkt hier sprake van een misverstand, bevestigt hun advocaat Stijn van Merm. In de auto van de verdachten zijn volgens de raadsman geen juwelen of wapens gevonden.

29 juni