Hof verlaagt straffen van blokkeerfriezen, taakstraf van 90 uur

video Bloedprik­ben­de gaat tot het uiterste, sloeg gisteren nog toe

11:01 De politie maakt zich ernstig zorgen nu criminelen zich zelfs voordoen als verpleegkundigen om bejaarden te beroven. ,,Er is echt een grens overschreden. Dit tast de lichamelijke integriteit van ouderen aan.” Even werd gedacht dat de bloedprikbende vanmorgen nog toesloeg in Eindhoven, maar dat bleek een misverstand meldde de politie later. De laatste melding over de bende werd gisteren gedaan in Haaksbergen.