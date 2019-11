Hoge golven: twee reddingswerkers ‘serieus gewond’ geraakt bij zoektocht naar vermiste Urker vissers

De twee raakten gewond nadat de boot waarop zij zich bevonden in een diep golfdal terechtkwam. ,,De boot schoot over een golf en viel daarna in een diep dal. Die val was een meter of vijf, een enorme klap’’, vertelt KNRM-woordvoerder Kees Brinkman, ,,Normaal kun je dat met de benen opvangen. Maar in dit geval kwam de boot schuin terecht, waardoor dat niet mogelijk was.’’

Geen gevoel

Na de val en klap had een van de bemanningsleden last van zijn rug en geen gevoel meer in zijn benen. ,,Hij moest naar het ziekenhuis, maar kon gelukkig daarna lopend naar huis. De ander kneusde een paar ribben. Gelukkig is het voor hen goed afgelopen.’’ Voor de reddingswerkers kwamen de hoge golven onverwachts. ,,De zee valt altijd tegen, nooit mee. De golfhoogte was eigenlijk hoger dan verwacht. Bij een eerste piek van golven loop je dan wel eens een klap op. Dat ging in deze situatie ook mis.’’

Quote Na verloop van tijd denk je dat elke meeuw die je ziet een drenkeling is KNRM-woordvoerder Kees Brinkman

Weersomstandigheden kunnen frustrerend zijn bij een noodsituatie als die van gisteren, legt Brinkman uit. ,,Je wil harder dan je kunt. Als je eenmaal ter plaatste bent met heel veel eenheden ben je afhankelijk van de omstandigheden. Drijven er inderdaad nog mensen of niet? Het is een uitgestrekt gebied. Dan zie je pas hoe moeilijk het is om in zo’n oppervlakte iets kleins te vinden. Zeker na verloop van tijd, dan denk je dat elke meeuw die je ziet een drenkeling is. Dan gaat vermoeidheid ook een rol spelen.’’

Sonar

Bijna 12 uur lang zochten KNRM, Kustwacht en collega’s naar de opvarenden Jochem Foppen (41) en Hendrik-Jan de Vries (27) uit Urk. Gisterochtend kreeg de Kustwacht in Den Helder rond 05.45 uur een noodmelding binnen. Het ging om een noodbaken van de viskotter UK165 ‘Lummetje’. In de loop van de ochtend werd de kotter door een sonar van de marine gelokaliseerd op de zeebodem.

Van de twee Urkers ontbrak elk spoor. Een duikactie naar de vissersboot was gisteren vanwege het slechte weer en de hoge golven volgens de Kustwacht niet mogelijk. Ook vandaag is de kans klein dat duikers het water in kunnen, omdat slecht weer is voorspeld. ,,We gaan ervan uit dat dit zaterdag pas kan”, aldus een woordvoerder van de Kustwacht.