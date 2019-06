Hoge prioriteit voor appverbod: ‘We gaan meteen bekeuren’

Sinds het kabinet afgelopen najaar tot het appverbod besloot, is Van Hasselt - officieel is hij landelijk projectleider infrastructuur bij de Nationale Politie - druk in touw met de voorbereiding. ,,Afleiding in het verkeer is een toenemende oorzaak van verkeersdoden en ongevallen”, vertelt hij in Driebergen, het zenuwcentrum van de Landelijke Eenheid, het vroegere KLPD. Het aantal verkeersdoden zit na decennia van daling weer in de lift. Liefst 678 mensen kwamen vorig jaar om op Nederlandse wegen, waarvan 228 op de fiets.



Op dit moment zegt bijna de helft van de fietsers zijn smartphone weleens te gebruiken. In de categorie 18 tot 24 jaar is dat zelfs driekwart. Het appverbod komt daarom geen moment te laat, vindt Van Hasselt. ,,Het wordt nog steeds drukker op de weg, bovendien zorgen nieuwe vervoermiddelen als e-bikes en speed pedelecs dat de snelheidsverschillen tussen weggebruikers toenemen. Het is gevaarlijk en asociaal om je te laten afleiden door je telefoon en alleen met jezelf bezig te zijn in plaats van met het verkeer.”