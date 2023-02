Hoge vertrekbonus, maar ‘derdelanders’ uit Oekraïne blijven in opvang in Nederland

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een jaar geleden, hebben zich 90.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geregistreerd. Daar bovenop zijn er nog 4660 mensen die wel in Oekraïne woonden toen de bommen vielen, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben: zogenoemde derdelanders. Het gaat vooral om Nigerianen en Marokkanen, maar ook om Syriërs en Jemenieten. Ze waren in Oekraïne op een studenten- of werkvisum, of al als oorlogsvluchteling.