Hoger beroep zaak Nicole van den Hurk: 'Seks was voor mij als boodschappen doen'

Jolanda van der Weijden, de stiefmoeder van Nicole, wil De G. het liefst de huid vol schelden. ,,Maar ik weet niet hoe." Ze vertelt snikkend hoe al haar hoop vervloog toen ze hoorde dat Nicole verkracht was, dat ze moet hebben geleden en gevochten. ,,Nicole was een meisje van vijftien met zoveel plannen, zoveel streken."



Ze vertelt hoe Nicole nu een vrouw van 38 zou zijn geweest en ongetwijfeld een 'keigoeie tante'. ,,Na drieëntwintig zonder haar moet ik nu al vierenhalf jaar aanhoren hoe slecht ze was. Ik vraag me nog steeds af wat de verdachte bezielde. De verdachte duldde geen tegenspraak. Is dat wat Nicole heeft gedaan? Tegen hem ingegaan?"



Ad van den Hurk zegt dat Nederland dreigt gaan falen. ,,Laten we niet weer dezelfde fout maken. Dit wezen zonder gevoel en plichtsbesef is niet meer te redden." Jos de G. schudt nee als Van den Hurk terugkomt op een eerdere uitspraak over 'seks is als boodschappen doen'. Van den Hurk pleit voor levenslang: ,,Geef hem nooit meer de kans om boodschappen te gaan doen."



Morgen gaat de rechtszaak om 9.00 uur verder en komt de advocaat van Jolanda, Richard Korver, aan de beurt.