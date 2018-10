Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wint kwakzalversprijs

Volgens de vereniging bevordert de hogeschool de kwakzalverij wegens het aanbieden van twee opleidingen 'in kwakzalversmethoden. Het gaat om de studies Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Verpleegkundige Complementaire Zorg.



De HAN heeft volgens bestuurder Bridget Kievits 'geheel onterecht' gewonnen. ,,Maar als we hem dan toch hebben gewonnen, dan gaan we de prijs natuurlijk wel ophalen. Dan kunnen we gelijk de leden van die vereniging ons standpunt geven."

Emile Tsjakka Ratelband

De vereniging begrijpt niet dat de instantie die de kwaliteit van hoger onderwijs toetst de opleiding NLP, die onder meer gaat over effectief communiceren en persoonlijk leiderschap, heeft goedgekeurd. ,,Het was Emile - Tsjakka - Ratelband die in de jaren 80 het NLP in ons land introduceerde met zijn boek De Vuurloper", aldus de vereniging.



Ook worden vraagtekens gezet bij de opleiding Verpleegkundige Complementaire Zorg, die onderdelen bevat als haptonomie, centeren, ademhalingsoefeningen, massage en aromazorg en onder leiding staat van de helderziende Martine Busch. Zij is verbonden aan het parapsychologische Van Praag Instituut.



De HAN laat weten dat de bekritiseerde opleidingen wel degelijk toegevoegde waarde bieden voor de studenten en hun vakgebied. Kievits: ,,Wij staan altijd open voor feedback en kritiek - zeker als die uit ons werkveld komt. Het 'winnen' van deze prijs daarentegen geeft ons geen enkele aanleiding om iets te veranderen aan onze opleidingen."

Diploma en kunstwerk