Holleeder: Astrid voert angststrategie

Willem Holleeder beschuldigt zijn zus Astrid ervan een angststrategie te voeren. Dat doet ze in familiekring en in de rechtbank, zei hij vanmiddag aan het einde van de derde verhoordag van zijn jongste zus.

Die verhoordag kwam iets vroeger dan gepland tot een einde doordat het Openbaar Ministerie bij haar ondervraging niet mocht putten uit geluidsopnamen die zij pas kort geleden overhandigde.

'Gedicteerde brief'

Holleeder kwam met de beschuldiging aan het adres van zijn zus nadat zij had voorgelezen uit een brief die zijn moeder onlangs stuurde naar de gevangenis waar hij zit. In de brief, die Astrid emotioneel voordroeg, schrijft de moeder van Holleeder dat haar kinderen en kleinkinderen groot gevaar lopen als hij wordt vrijgelaten. ,,Hij zegt: ik doe mijn kleinkinderen niets. Ik weet wat dat betekent. Het betekent dat hij ze wil vermoorden." Ze vindt het voor een moeder van 81 ,,heel erg om dit te schrijven, maar ik moet wel. Want u kunt het zich niet voorstellen en daarom denkt u dat het niet zal gebeuren. En daar rekent Willem op."

Holleeder toonde zich nauwelijks aangedaan. De brief is volgens hem ,,gedicteerd' door Astrid. ,,Dit is niet hoe mijn moeder schrijft. Die komt uit de Jordaan." Hij zei bovendien zelf in 2014 al door zijn moeder te zijn aangesproken op bedreigingen die hij had geuit. ,,Die had ze gehoord op een bandje", zei ze. ,,Ik heb haar gezegd hoe het zat, dat het ging om geld, en heb er verder niets mee gedaan. Dit is pertinent niet waar. Astrid heeft mijn moeder helemaal gek gemaakt."

Het verhoor van Astrid gaat naar verwachting in mei verder. Dan komen de nieuwe opnamen aan de orde. Vandaag beantwoordde ze in een verhoor waarin het regelmatig hard tegen hard ging, onder meer vragen van Holleeders verdediging. Over de criminele erfenis van Cor van Hout en haar privéleven. De aanklagers ondervroegen haar daarna in bredere zin over haar kennis van de handel en wandel van haar broer.

