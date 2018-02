Holleeder: 'Ja, ik ben een boef, maar ik ben niet gewetenloos'

In de rechtbank volgen de criminele feiten elkaar in rap tempo op. Zo werd broer Gerard Holleeder in '99 gekidnapt om Willem te bewegen een grote schuld af te betalen. Holleeder zegt dat hij het 'zielig' voor zijn broer vond, maar dat zijn broer sterk genoeg was. De kidnap eindigde met de diefstal van geld uit de gokhal waar Gerard bedrijfsleider was.



Ook de aanslag op drugsdealer Van Essen komt aan bod. Holleeder weet van niks, maar hij hoorde wel dat Endstra, Klepper en Mieremet erachter zaten. Hij stelt dat hij ook door Endstra in de penarie zat. ,,Ik was bezig met mijn doel: de bovenwereld bereiken.'' Dat lukte niet omdat zijn geld bij Endstra zat. ,,Wat had ik moeten doen? Vragen: Geef me mijn geld terug?''



Holleeder stelt dat hij 'onderdanig' was aan Mieremet en Klepper. ,,Ik ben niet de Willem die in de krant staat. Ik ben best wel slim. En ja, ik ben een boef. Maar ik ben geen mens die geen gevoel heb. Ik ben niet gewetenloos.''