Holleeder: 'Mijn zussen willen me levenslang aansmeren'

Willem Holleeder stond vandaag weer voor zijn rechters. Holleeder vertelde dat hij maar één doel had: van de onderwereld in de bovenwereld belanden, maar meedogenloze criminelen zaten hem dwars en ook zijn familie werkte niet mee. Verslaggever Koen Voskuil volgde vandaag de zaak.

Zijn zussen hebben valse verklaringen afgelegd over hem, zo zei Holleeder. Zo proberen ze hem 'levenslang aan te smeren'. Toch was hij met name over zus Sonja mild in zijn oordeel. ,,Ik heb Sonja nooit met een vinger aangeraakt. Zelfs niet tijdens die leugens. En ik houd van haar, tot de dag van vandaag.'' Zijn stem trilde als hij over haar praat. Ja, hij heeft geschreeuwd en gedreigd, bekende hij. ,,Ik ben maar een simpele jongen uit de Jordaan. Ik heb geschreeuwd uit onmacht. Omdat ze maar bleven liegen.''

Crimineel John Mieremet krijgt de schuld in de schoenen geschoven voor de misdaden waar Holleeder van verdacht wordt. Hij zou onder ander achter de moord op Cor van Hout zitten. Met Van Hout ontvoerde Holleeder in 1983 biermagnaat Freddy Heineken. Van Hout was ook de man van Holleeders zus Sonja. Holleeder staat terecht voor onder andere de liquidatie van zijn zwager.

Mieremet deed zaken met crimineel Sam Klepper, die werd vermoord in 2000. Dat duo was de bron van het kwaad, bleek vandaag uit de woorden van Holleeder. Zo zouden ze ook achter de aanslag op drugsdealer Van Essen zitten.

Holleeder weet van niks, verklaartde hij, maar hij hoorde wel dat Endstra, Klepper en Mieremet erachter zaten. Hij stelt dat hij ook door Endstra in de penarie zat. ,,Ik was bezig met mijn doel: de bovenwereld bereiken.'' Dat lukte niet omdat zijn geld bij Endstra zat. ,,Wat had ik moeten doen? Vragen: Geef me mijn geld terug?''

Holleeder stelde dat hij 'onderdanig' was aan Mieremet en Klepper. ,,Ik ben niet de Willem die in de krant staat. Ik ben best wel slim. En ja, ik ben een boef. Maar ik ben geen mens die geen gevoel heb. Ik ben niet gewetenloos.''

Endstra, Mieremet, Klepper, Van Hout ze zijn alle vier vermoord in gevechten over miljoenen euro's crimineel geld. Klepper bijvoorbeeld werd in 2000 geliquideerd na een ruzie tussen de twee over terugbetaling van een bestolen drugsdealer Barsoum. Het ging om 10 miljoen euro. Na die liquidatie zette Mieremet 1 miljoen euro op het hoofd van Van Hout.

Holleeder stelt dat hij 'niet gauw bang is'. Maar met Klepper en Mieremet is hij 'altijd voorzichtig' geweest. ,,Zij waren onvoorspelbaar. Zelfs je taalgebruik was al gevaarlijk. Ik was altijd op mijn hoede met ze en luisterde naar wat ze wilden." Holleeder wordt niet beschuldigd van de moord op Klepper, wel van die op Mieremet.

Holleeder zei dat hij slechts bemiddelde in de dodelijke vetes. Hij probeerde mensen te helpen. Zo hielp hij ook Kleppers weduwe Sandra. Het klikt tussen de twee. Holleeder en Sandra Klepper krijgen later een relatie. Maar nu zal ook zij samen met Holleeders zussen tegen hem getuigen.

Lievelingszusje

Holleeder noemde zijn zus Sonja (de weduwe van Van Hout) zijn 'lievelingszusje'. Uit de telefoonopnames zal blijken dat hij zijn familie nooit heeft bedreigd, bezweerde Holleeder. De relatie met zwager Cor was helemaal niet zo slecht, ook al riep Van Hout weleens dat ie Holleeder om zou laten leggen. ,,Ik heb mensen uitgelegd dat ze het niet serieus moesten nemen.'' En dat hij en Van Hout nooit telefoneerden had ermee te maken dat Mieremet contacten had bij de politie om erachter te komen waar Van Hout was.

Holleeder zei dat hij teleurgesteld is in zijn zus Sonja, maar hij is furieus op zijn jongste zus Astrid. Zij heeft het, volgens hem, na de dood van Van Hout zo geregeld dat niemand iets van zijn geld kreeg. Zij is advocaat 'en weet hoe dat moet'. Ook criminelen die nog een rekening open hadden staan, kregen geen cent. Als gevolg daarvan hebben mede-Heinekenontvoerders Jan Boellaard en Frans Meijer nooit een cent uit de erfenis gezien, net zomin als de familie van Van Hout.

Briesend van verontwaardiging hekelde hij het gedrag van zijn jongste zus, 'die het allemaal alleen om geld is te doen'. ,,Het is niet Sonja die niet heeft gegeven. Het was Astrid die heeft bepaald dat ze niet mochten krijgen. Cor lag in Amstelveen nog op de grond toen ze al een collega-advocaat naar zijn lijfwacht stuurde om te vragen waar zijn geld was. Als dat gebeurt, dan ben je er al langer mee bezig.''