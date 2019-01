‘Holleeder wilde advocaat Meijering doden’

Check jouw gemeente Forse stijging sportclubs die sigaret bannen

14 januari In rap tempo worden steeds meer sportverenigingen rookvrij. In vier maanden tijd is het aantal (deels) rookvrije clubs gestegen van 550 naar 805. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Hartstichting, die deze site heeft opgevraagd. Bekijk hieronder welke clubs in jouw gemeente (gedeeltelijk) rookvrij zijn.