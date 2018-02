Holleeder wilde weten of zijn zus Sonja relatie had met Peter R. de Vries

live twitterHet megaproces tegen Willem Holleeder gaat zijn vijfde dag in. Vandaag staan de belastende verklaringen van de zussen van de verdachte centraal. Ook zijn ruzie met journalist Peter R. de Vries komt aan bod. Die zou, dacht Holleeder, een relatie hebben gehad met Holleeders zus Sonja. Verslaggever Koen Voskuil is er live bij. Zijn twitterverslag is onderaan dit artikel te volgen.

Zussen Astrid en Sonja en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog zijn belangrijke getuigen in het proces. Sonja was de vrouw van Cor van Hout, die in 2003 werd geliquideerd. Volgens de zussen zit Holleeder achter de liquidatie van zijn voormalige 'bloedgabber'.

De drie vrouwen besloten enkele jaren geleden tegen Holleeder te getuigen. Een deel van de geheime opnames is in de media beland. Zo is te horen hoe Holleeder zijn zus Sonja op zeer agressieve toon uitscheldt. Astrid schreef twee boeken over hun jeugd, de opnames en de getuigenissen.

Hoge hoed

Holleeder gaat vandaag uitgebreid in op de rol van zijn zussen in zijn leven na zijn vrijlating in 2013. ,,Ik heb geen hoge hoed op van Astrid. Alles wat ze aanraakt begint goed, maar het eindigt altijd in ellende."

Volgens Holleeder is zijn zus 'altijd een buitenstaander geweest' en was ze jaloers op het geld dat zus Sonja en hij wel hadden. Dat ze bang voor hem zou zijn geweest, doet hij af als onzin. ,,Als je zo bang bent, ga je toch geen opnames maken?"

Zijn zussen hebben hem 'geprovoceerd', ook met de opnames die zijn gemaakt van Holleeders scheldpartijen. Deze opnames zijn volgens hem 'aan elkaar geplakt'. Het is volgens hem 'een grote fout' dat hij zijn familie ooit heeft vertrouwd. ,,Een van de smerigste dingen die zijn gezegd, is dat ik de zoon van Cor en Sonja een pistool tegen het hoofd heb gezet. Het is een vieze leugen. Ik houd van die kinderen.''

Peter R. de Vries

Ook het conflict tussen misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Holleeder komt vandaag aan bod. Dat de twee ruzie hadden is niks nieuws. Holleeder vertelde aan het begin van het proces dat de ruzie ging over het geld dat de twee mannen kregen voor de verkoop van de eerste Holleeder-foto, gemaakt in het Amsterdamse bos. Deze foto zou 10.000 euro opbrengen; dat bedrag zouden zij samen delen. Volgens Holleeder zou De Vries hebben gezegd dat hij 'geen geld van de bank kon halen'. Om die reden kreeg Holleeder niks. Uiteindelijk kreeg Holleeder toch 3.000 euro van De Vries via zijn zus. Minder dan de helft dus. ,,Hij zal er wel belasting vanaf hebben gehaald", aldus Holleeder.

Ook informeerde Holleeder bij Peter R. de Vries of die een relatie had met zijn zus Sonja. Dat ontaardde in een schreeuwpartij, voor Holleeder het bewijs 'dat er wat aan de hand was'. Holleeder vond het niet kunnen omdat Peter R. bevriend was met Cor van Hout, Sonja's man. ,,Ik vind dat je niet met de vrouw van je beste vriend gaat.''

Holleeder ontkent echter dat hij De Vries met de dood heeft bedreigd. ,,Dat hebben zij ervan gemaakt om mij van straat te halen.''