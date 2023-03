Homo's mogen geen bloemen leggen bij herdenking, verbijsterde reacties: ‘We zijn gewone mensen’

Moeder op straat tot bloedens toe mishandeld, dochter (4) met knuffel probeert tussenbei­de te komen

Het ging vrijdag in de rechtbank in Breda al even over de mishandeling van een vrouw door haar man in de Emmapassage in Tilburg op 9 april vorig jaar. Een vechtpartij zoals die in de rechtbank zo vaak wordt besproken. Tot die beelden met een wel erg aandoenlijke getuige.