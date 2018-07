Hond valt zeven meter naar beneden in zeesluis na sprong naar meeuw

Dat bleek allerminst het geval. Het dier kukelde zo'n 7 meter naar beneden in het water van de zeesluis. Scheermeijer: ,,Ik raakte volledig in paniek en begon te huilen. Ik zag het al gebeuren, de sluis gaat open en een schip vaart over hem heen. Het is ook niet mijn hond. Ik pas twee weken op hem voor een vriendin."



Verderop zat de 64-jarige Ben Jasperse nietsvermoedend te vissen. Toen hij zag wat er gebeurde bedacht hij zich geen moment en klom hij direct via de trap aan de sluismuur naar beneden. De hond lag enkele tientallen meters verderop in het water.



De hond zwom naar hem toe, maar Jasperse had moeite hem uit het water te tillen. ,,Ik moest me met één hand vasthouden aan de trap. Met alleen mijn andere hand lukte het niet om hem uit het water te krijgen."