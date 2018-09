Hond weigert zijde van zwaargewond baasje te verlaten op parkeerplaats Brabant

Lange rijen voor beveili­gings­poor­ten bij lezing Dalai Lama

9:36 De breed aangekondigde lezing in Ahoy van de Tibetaanse Dalai Lama heeft in Rotterdam vanochtend een flinke mensenmassa op de been gebracht. Honderden belangstellenden stonden al vóór negen uur geduldig te wachten voor de beveiligingspoorten: de Dalai Lama, niet onomstreden, wordt al jaren zeer streng beveiligd.