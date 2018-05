Hond Zoran laat zich niet ontvoeren: 'Zo had ik hem nog nooit gezien'

Inspectie over verdronken Joe: toezicht schoot tekort

20:13 Jeugdzorginstelling Heldringstichting in het Gelderse Zetten en de naastgelegen school De Brouwerij hielden in mei vorig jaar slecht toezicht op hun jongeren. Daardoor konden twee bewoners onder schooltijd weglopen. Een van hen, de 16-jarige Joe de Wijs, verdronk daarna in de Nederrijn.