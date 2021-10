Honderd euro per nacht voor beschimmelde caravan vol dode vliegen op vakantiepark van miljonair

,,Nog nooit zoiets meegemaakt.. Er hing een vreselijk vieze geur in de caravan, de randen van de tafels waren afgebladderd, er zaten gaten in de vloer, er zat schimmel in de douche, de kasten zaten onder de vetvlekken, overal lagen haren en zelfs op het beddengoed zaten vlekken. Daarbij was het vieze beddengoed van de vorige huurders nog niet weggehaald. Hoe durft camping Marina Beach überhaupt geld te vragen voor zoiets als dit...”

,,Wat een vieze bende zijn we in terechtgekomen. Allemaal flessen drank, inlegkruisjes, bedden lagen overhoop, serviesgoed lag vies in de gootsteen, rotzooi in de koelkast, handdoeken overal, toiletspullen lagen er nog. En ook nog een fles waar een waterpijp van was gemaakt met een joint erin! Boos en teleurgesteld naar de receptie gelopen. Ze konden niks regelen zeiden ze. Geen andere caravan, geen schoonmaaksters en geen geld terug.”