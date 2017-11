Honderd jihadistische vrouwen in Nederland mogelijk tikkende tijdbom

Dat meldt de AIVD in een publicatie over jihadistische Nederlandse vrouwen. Volgens de veiligheidsdienst zoekt IS naar nieuwe mogelijkheden nu er een tekort aan strijders is ontstaan en het kalifaat afbrokkelt. Alles wordt aangegrepen om de totale nederlaag te voorkomen.

Vrouwen van de moslimextremisten zijn niet langer aan huis gekluisterd om voor hun strijdende man en de kinderen te zorgen. Er is een absurde emancipatie gaande onder de jihadisten. ,,Sinds kort staat IS vrouwen een actievere en gewelddadige rol toe. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, kunnen jihadistische vrouwen in het strijdgebied en in Nederland een grotere geweldsdreiging vormen. De laatste twee jaar heeft een aantal jihadistische vrouwen in Europa geprobeerd een aanslag te plegen’’, laat de AIVD weten. Zo waren het in september 2016 geradicaliseerde vrouwen die een auto gevuld met gasflessen en benzine achterlieten bij de Notre-Dame in Parijs.