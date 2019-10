Honderd journalisten demonstreren tegen gijzeling NOS-journalist: ‘Dit is onacceptabel’

Robert Bas heeft zijn eerste nacht doorgebracht in een politiecel. Voskuil zat in een huis van bewaring. ,,De eerste nacht was het moeilijkste. Het is heel intimiderend: de omgeving die je niet kent, het geschreeuw en de deur die ‘s nachts dicht zit. Je hebt geen idee wat je aantreft als die weer opengaat.’’



Rechtbankpresident Robine de Lange komt naar buiten om de demonstranten te woord te staan. Maar toezeggingen doet ze niet. ,,Ik begrijp dat dit voor de beroepsgroep een frustrerende beslissing is, maar het is een beslissing die op de wet is gebaseerd.’’ De raadkamer van de rechtbank toetst vanmiddag of de beslissing van de rechter-commissaris terecht was.



De rechtbank zal de kwestie achter gesloten deuren behandelen. Het gaat om een raadkamerzitting, die per definitie besloten is. Een aantal journalisten had de rechtbank vandaag gevraagd de zitting te mogen bijwonen, maar de rechtbank heeft zit verzoek niet gehonoreerd. De uitspraak van de rechtbank wordt eind van de middag verwacht en zal wel openbaar zijn. ,,Tenzij tijdens de behandeling anders wordt beslist”, aldus de rechtbank.



Een groep demonstranten stelt zich op achter een spandoek. ‘Robert gegijzeld, pers gebreideld’, staat erop. De camera’s draaien voor één keer in hun richting. ,,Robert vrij, Robert vrij, Robert vrij.’’