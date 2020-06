Honderd tips in zedenzaak Roden, politie heeft verdachte nog niet opgespoord

Aangifte tegen grote puppyhande­laar: ‘Dieren komen ziek, ondervoed en getraumati­seerd aan’

22:03 Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals heeft vandaag aangifte gedaan tegen ‘een van de grootste puppyhandelaren van ons land’. Volgens de organisatie doen Nederlandse handelaren zaken met fokkers uit Oost-Europa die zo per jaar ongeveer 80.000 onjuist of niet-geregistreerde, te jonge, zieke, getraumatiseerde of niet-ingeënte puppy’s Nederland binnenbrengen.