Honderd uur film over verborgen gezin Ruinerwold ontdekt

Wat er precies is te zien, werd tijdens een tussentijdse zitting over de zaak niet duidelijk. Wel dat er behalve de vader ook enkele van zijn kinderen te zien zouden zijn. Jan Zon, de jongen die hulp zocht in een kroeg in Ruinerwold, stapte met de beelden naar de politie en maakte een voorselectie. Ze werden gevonden bij het leeghalen van het pand in Zwartsluis waar de familie een winkel in houten speelgoed had. De beelden worden nu eerst onderzocht om te kijken wat er precies op staat en of ze van belang zijn voor de strafzaak tegen Van D. en zijn Oostenrijkse vriend en klusjesman Josef B.