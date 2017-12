Honderd varkens omgekomen bij grote brand in Gelderse varkensstal

Nooit meer het gymlulletje dankzij Limburgse arts

19:21 Een kind met overgewicht gymt vaak met tegenzin. De Limburgse arts Gill ten Hoor (27) heeft de oplossing gevonden: krachttraining in de les. Vijftien procent van de Nederlandse tieners tussen de 12 en 17 jaar is te zwaar. Drie procent lijdt aan obesitas, ofwel heeft een BMI boven de 30. De oplossing van de jonge arts klinkt als muziek in de oren: wissel in de gymzaal conditieoefeningen af met krachttraining. Een stevig kind rent dan misschien minder goed of hard, maar het kan onverwacht sterk uit de hoek komen. Zo’n jongen of meisje duwt een kar met zware sportmatten erop misschien wel als eerste over de finish.