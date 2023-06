Honderden gewonde veteranen die smartengeld krijgen moeten deel weer inleveren

Helft streefbe­drag voor herstel vernield kankermonu­ment al binnen

De inzamelingsactie om het vernielde monument voor mensen die aan kanker zijn overleden in Dronten te herstellen, verloopt zeer voorspoedig. In de nacht van woensdag op donderdag staat de teller al op nagenoeg een ton. Dat is de helft van het streefbedrag van 200.000 euro.