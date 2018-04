Honderden leden Laatste Wil vertrekken na rel om zelfmoordpoeder: 'Wij voelen ons bedrogen'

update Aangereden kleuter zwaarge­wond, bestuurder slaat agent bij aanhouding

12:20 Het vijfjarige jongetje dat zaterdagavond is aangereden, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. De automobilist, die in eerste instantie doorreed, is aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man uit Breda, die zich hevig verzette toen de politie hem wilde arresteren.