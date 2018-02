Honderden mensen bij stille tocht voor doodgeschoten Mohammed Bouchikhi

Weer veilige stad worden

,,Zoveel mensen, het betekent dat iedereen meeleeft'', zei de vader van Mohammed. ,,Amsterdam is een mooie stad, het moet ook weer een veilige stad worden.'' ,,Deze gruwelijke daad mag en kan niet onder de tafel geschoven worden. We moeten allemaal opstaan tegen geweld. Dit mag en kan niet weer gebeuren'', aldus de organisator van de tocht tegen stadszender AT5.



De schietpartij op 26 januari zorgde voor veel commotie omdat het slachtoffer onschuldig was en het vuurwapengeweld zich voor de ogen van jonge kinderen voltrok. Ook een twintigjarige stagiaire en een negentienjarige man raakten gewond. Deze man was vermoedelijk het doelwit van de schutters. De politie is nog naar ze op zoek.



De stille tocht stond ook in het teken van een ander jong slachtoffer van geweld in de wijk, Ayman Mouyah. Hij werd in november doodgeschoten op de nabijgelegen Kattenburgkade. Voor hem werd daar ook een minuut stilte gehouden. Voor deze schietpartij zit een 39-jarige verdachte vast.