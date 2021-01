Honderden nieuwe windmolens, maar niemand die ze dicht bij huis wil: ‘Ze staan straks overal’

video Beelden nieuwjaars­nacht: molotov­cock­tail gegooid naar gemeente­huis Valkens­waard

6 januari Naar nu bekend is geworden, is op 1 januari in de vroege ochtend geprobeerd een molotovcocktail te gooien naar het gemeentehuis van Valkenswaard. Op beelden van de politie zijn twee mensen op de fiets te zien, van wie er één een brandende fles naar het gebouw werpt.