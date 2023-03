Honderden opgepakte activisten rillend weer op straat gezet na A12 blokkade: ‘Eigen schuld, dikke bult’

Hersenschudding

Maar wel ging er een en ander niet goed, oordeelt de activiste, die zelf ook deelnam aan de blokkade. Zo was er volgens haar sprake van politiegeweld, was de inzet van een waterkanon in haar ogen niet proportioneel en werden mensen die niet op de A12 stonden toch ook natgespoten. ,,Op een gegeven moment is een groepje voor het waterkanon gaan staan dat wilde gaan rijden, zodat het kanon niet meer mensen die langs de zijkant stonden kon natspuiten. De ME heeft toen ingegrepen en dat ging er heel ruig aan toe. Twee mensen zijn in hun gezicht geslagen, een van hen heeft waarschijnlijk een hersenschudding. We werden omver geduwd, er werd aan ons getrokken, waardoor we over elkaar heen vielen. Terwijl wij daar alleen maar stonden.”