Honderden sieraden afkomstig van kluisjeskraak Oudenbosch herkend door gedupeerden

Ruim veertig huurders van gekraakte kluisjes bij de Rabobank in Oudenbosch hebben afgelopen week honderden sieraden herkend die de daders hebben achtergelaten. Het gaat om items die ze hebben geïdentificeerd in acht fotoboeken met in totaal 5.000 voorwerpen uit de kluisruimte, meest sieraden.