Hondje beschoten in maïsveld: 'Hij heeft geluk gehad'

Verontrust liep De Krom vervolgens naar huis, waar ze de beestjes gelukkig bij de poort aantrof. Ze merkte meteen dat er iets mis was: ,,De grootste van de twee keek zó beteuterd en toen ik haar optilde begon ze te joekelen. Ik merkte dat ze onder het bloed zat. We zijn direct naar de dierenarts gegaan en nadat deze mijn hondje had schoongemaakt, zagen we een kogelgat. De arts haalde er een bukskogel uit. Hij zei nog dat de hond geluk heeft gehad, want was het schot door haar longen gegaan, dan was ze er niet meer geweest."



De Krom had tijdens haar wandeling niemand gezien of gehoord. ,,Ik weet niet of het kwajongens zijn geweest of dat er iemand is die problemen met míj heeft. Maar dit kan toch niet?" Er is melding van gemaakt bij de politie en die liet haar weten dat ze te weinig aanknopingspunten hebben om verder onderzoek te doen.