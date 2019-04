Hongaarse man (31) dood na ‘healingsessie’ in Eersel, politie pakt vier mensen op

De inval vond plaats in de Nieuwstraat in Eersel. Er deden bijna twaalf mensen mee aan de sessie. Zij zijn opgevangen en door de gemeente ergens anders ondergebracht. De organisatie was in handen van een 38-jarige Italiaanse en een 33-jarige Spanjaard. Zij zijn aangehouden en worden verdacht van dood door schuld en overtreding van de Opiumwet.

Harddrug

Over de omstandigheden van de dood van de 31-jarige Hongaar wil de politie niet veel kwijt. Alleen dat hij in Eersel zou zijn geweest en later in Eindhoven is gestorven. De dood van de man is destijds niet naar buiten gebracht.