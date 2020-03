Hoofdconductrice ‘kookt van woede’ nadat reiziger op haar spuugt in trein: ‘Ik pik dit niet meer’

Een hoofdconductrice is deze week in de trein ter hoogte van Eindhoven belaagd door een reiziger die weigerde anderhalve meter afstand te bewaren. De man spuugde richting haar gezicht en wist vervolgens te ontkomen. Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen bevestigt het incident vandaag en zegt het onacceptabel te vinden. ,,Onze mensen verdienen het niet zo behandeld te worden.”

Het incident gebeurde dinsdagavond in de trein van Best naar Eindhoven, maar wordt nu pas naar buiten gebracht. De hoofdconductrice zit in de eerste klas als een onbekende reiziger met zijn fiets binnenstapt. De man maakt volgens haar direct een intimiderende indruk. ,,Hij gooit zijn fiets om en heeft een houding van ‘kom maar, kom maar’”, schrijft de Eindhovense op Facebook.

De reiziger opent de deuren van de eersteklas en loopt richting de conductrice. ,,Ik steek mijn arm uit en vraag of hij anderhalve meter afstand wil bewaren en op het trapje wil blijven staan.” De man reageert direct agressief en daagt de conductrice uit om dan maar de politie te bellen. De conductrice deinst achteruit als de man opeens een rochel maakt. Ze weet nog maar net te voorkomen dat een klodder spuug op haar gezicht terechtkomt.

‘Ik stond te shaken’

Alsof er niets gebeurd is stapt de reiziger uit de trein en loopt weg. De conductrice zet op het perron nog de achtervolging in, maar laat hem op een gegeven moment lopen. ,,Ik kan niet beschrijven hoe boos ik ben. Ik stond te shaken en kookte van woede. Ik werd zo agressief dat ik er hartkloppingen van kreeg. Ik voelde me zo machteloos, zo ontzettend onveilig. Zo verdrietig. Ik denk dat Nederland niet beseft wat er op het moment nu gebeurt in de treinen. Wij zijn vogelvrij verklaard, lopen risico op infectie. Ik pik het niet meer.”

Volgens een woordvoerder van de NS is de conductrice in kwestie erg geschrokken door het voorval. ,,Wij vinden dit uiterst vervelend voor haar. Bespuugd worden is heel erg vies en dat is als zodanig ervaren door het slachtoffer. Onze mensen verdienen het niet om vernederd te worden. Ze verdienen ons respect, zeker in deze moeilijke tijden waarin wij leven. Gelukkig hebben wij een uitstekende samenwerking met politie en justitie op dit vlak. Ze treden in deze tijden hard op als onze medewerkers en hulpverleners aangevallen worden. En terecht.”

Spuugincidenten

Het Openbaar Ministerie wil dat verdachten die zijn opgepakt omdat ze iemand ander expres in het gezicht hoesten of spugen, verplicht worden getest op het coronavirus. Justitie is daarover in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De afgelopen weken doken door het hele land figuren op die zich misdroegen tegen - meestal - agenten, maar soms ook tegen supermarktmedewerkers, buschauffeurs of zomaar winkelpersoneel. Op meerdere plekken werden personen aangehouden die expres anderen in het gezicht hoestten en daarbij riepen dat ze corona hadden.

Justitie probeert hard tegen deze verdachten op te treden. In Den Haag, Breda, Den Bosch en Roermond werden tegen verdachten straffen van acht weken onvoorwaardelijk cel uitgedeeld. Ook werden in Breda en Utrecht nog ‘coronahoesters’ tot vier weken cel of werkstraffen veroordeeld.