Hoofdredacteur Gaykrant opgepakt voor zedendelict, redactie geschokt

P. heeft laten weten dat hij terugtreedt als hoofdredacteur van de online krant, meldt De Gaykrant. Hij wordt zolang opgevolgd door Paul Hofman, die de hoofdredactionele activiteiten overneemt.

Justin Kötter, de advocaat van P., wenst niet te reageren. ,,Ik ga hier geen enkele uitspraak over doen”, vertelt de raadsman. Kötter houdt zich bij Dekens en Pijnenburg Strafrechtadvocaten bezig met strafzaken en familiezaken. Hij richt zich vooral op ‘omvangrijke en complexe strafzaken waarin zijn cliënten onder andere worden verdacht van zedendelicten, geweldsdelicten en levensdelicten’.

Langer vast

P. verscheen woensdag voor de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij veertien dagen langer vast moet blijven zitten.

Volgende week maandag verschijnt hij in de raadkamer. Dan wordt opnieuw gekeken naar een verlenging van de voorlopige hechtenis.

Geschrokken

De Gaykrant, die eind 2017 onder leiding van P. een nieuwe start maakte, is geschrokken van het nieuws. ,,Ik heb geen informatie over de ernst van de aanklacht, maar dit hakt er ontzettend in”, liet Hofman eerder vanochtend in een korte reactie weten. ,,Niet alleen bij mij, maar bij alle medewerkers van De Gaykrant. Hans heeft veel voor ons platform betekend. We gaan door op de koers die door hem is uitgezet.”

Op de redactievloer overheerst vooral ongeloof. ,,Als redacteur ben ik ontzettend geschrokken van de aanhouding van Hans en het ernstige delict waar justitie hem van verdenkt”, laat medewerker Kenneth Stash weten. ,,Ik volg de ontwikkelingen nauw op de voet en ga mijn positie binnen de Gaykrant heroverwegen. Dit is pijnlijk.”

‘Vervelend voor Gaykrant’

Voormalig hoofdredacteur Henk Krol laat weten geen verdere informatie te hebben over de arrestatie van P. ,,Ik vind het vooral heel vervelend voor De Gaykrant. Ik ben begaan met het merk, mijn naam zal er altijd aan verbonden blijven. Gisteravond hoorde ik ervan, maar verder weet ik niet wat er aan de hand is.”

Of P. in zijn woning of elders in Amsterdam is aangehouden, is niet duidelijk. De politie wil hierover geen enkele vraag beantwoorden. ,,Op grond van de AVG en de Wet Politieregisters mogen wij als politie vragen direct gericht op personen niet beantwoorden’’, laat een woordvoerder weten.

Voormalig tijdschrift

De Gaykrant was sinds 1980 een maandelijks verschijnend Nederlands tijdschrift voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Na het faillissement in 2013 werd het tijdschrift overgenomen, maar ging uiteindelijk toch ter ziele. In 2017 maakte Gaykrant een digitale comeback via het platform DeGaykrant.nl.

P. wilde met de herlancering van Gaykrant ‘een vuist maken’ om de vrijheden van homoseksuelen in Nederland te kunnen waarborgen. ,,Ik vind het belangrijk dat ook nieuwe generaties beseffen hoe de homo-emancipatie zich de laatste decennia ontwikkeld heeft. Met het digitale archief van de Gaykrant willen we hier een bijdrage aan leveren”, verklaarde hij op zijn eigen site.