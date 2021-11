Hoofdverdachte (41) van bouwen martelcomplex van onderwereld ongeneeslijk ziek

Robin van O. (41), hoofdverdachte in het proces over de in Brabant aangetroffen martelcontainers van de onderwereld, lijdt aan onbehandelbare kanker. Hij is inmiddels overgebracht naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Dat bevestigen zijn advocaten in gesprek met Het Parool. Van O. lijdt aan een agressieve vorm van kanker die vitale delen van zijn lichaam heeft aangetast. De ziekte is in het laatste stadium. Hij is vorige week afgevoerd uit de Afdeling Intensief Toezicht van de penitentiaire inrichting in Leeuwarden, waar verdachten en veroordeelden in zware beveiliging zitten – dat moet voorkomen dat ze vanuit detentie doorgaan met misdrijven. Nu ligt Van O. in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg in Scheveningen.

Bronnen stellen dat Van O. zich acht weken geleden al bij de medische dienst had gemeld met een knobbel op zijn lymfestelsel, maar dat hij niet serieus werd onderzocht tot hij veel pijn kreeg. Dat heeft onder medegedetineerden tot grote onrust geleid.

‘EBI’ van de onderwereld

In opdracht van de puissant rijke cocaïnehandelaar Roger P. (49), alias ‘Piet Costa’, leidde ex-sportschoolhouder Robin van O. volgens het Openbaar Ministerie de bouw van een onderwereldgevangenis met martelkamer. De politie trof het complex aan in juni 2020 in een loods bij het Brabantse dorp Wouwse Plantage. Onderling spraken de verdachten over ‘de EBI’, naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught – ’s lands zwaarst beveiligde gevangenis.

De zeven containers in de loods werden wereldnieuws. Zes bleken te zijn ingericht als cellen – met handboeien waarmee iemand in kruispositie boven een chemische toilet kan staan. Een zevende container was ingericht als ‘behandelkamer’, met een tandartsstoel waarop een slachtoffer kon worden vastgesnoerd en bewerkt met de ruim aanwezige martelwerktuigen: scalpels, kniptangen, een vingerklem, et cetera.

Alle ruimtes waren geluiddicht, zodat het schreeuwen van de slachtoffers in de omgeving niet te horen zou zijn. De recherche kreeg gaandeweg zicht op de rivalen die de groep rond Roger P. en Robin van O. door een eigen ‘arrestatieteam’ in de containers hadden willen opsluiten. Doelwit waren onder meer drugshandelaar Ahmet G., op wie eerder een moordaanslag was gepleegd in Amstelveen, en de Iraans-Nederlandse crimineel Ali D., die in Dubai was ondergedoken.

Geëscaleerd conflict

Het conflict tussen de twee groepen was volgens bronnen in het criminele milieu geëscaleerd nadat Ali D. eerst enige tijd was ontvoerd omdat hij een fortuin had gestolen, en vervolgens op 10 mei 2020 de 25-jarige Ebrahim ‘Ibo’ Azaim werd geliquideerd – een zakenpartner die door Roger P. werd behandeld als een soort aangenomen zoon.

Na die onderwereldmoord reed Roger P., die vooral in Spanje verbleef, naar Nederland om het martelcomplex te laten bouwen. Hij onderhield nauw contact met Robin van O., blijkt volgens justitie uit onderschept berichtenverkeer uit versleutelingsservice EncroChat. ‘Ik ben normaal niet zo van deze afdeling,’ schrijft Roger P. dan in een leesbaar gemaakt bericht. ‘Maar nu zijn er een paar... ik hoop dat ik ze kan martelen.’

Robin van O. nam vervolgens als een soort aannemer de bouw van de onderwereldgevangenis op zich, zo maakt justitie op uit berichten die hij onder schuilnaam ‘Slempo’ aan onder anderen Roger P., alias ‘Luxury Balloon’, zou hebben gestuurd. Het berichtenverkeer toont volgens het Openbaar Ministerie haarfijn aan dat Roger P. en Robin van O. ‘bespraken’ dat het complex met de martelkamer bijna af was. De eerste doelwitten kwamen ter sprake. ‘Als ik hem op de stoel heb, gaat er meer komen (...) maar die hond is spoorloos’.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de groepering zou in januari moeten beginnen, maar dat maakt hoofdverdachte Van O. waarschijnlijk niet meer mee. De verdachten waren beschuldigd van het voorbereiden van ontvoering, afpersing, zware mishandeling en moord. Bovendien zouden ze een criminele organisatie vormen.

Robin van O. blijft stellig ontkennen dat hij de codenaam ‘Slempo’ gebruikte en hoopt zijn onschuld nog aan te tonen.

Criminele sportschoolhouder Robin van O. (Utrecht, 14 maart 1980) had in Utrecht de luxesportschool Elite Fit, maar was aanvankelijk ook actief in de ‘wiethokken’. Gaandeweg belandde hij in de internationale cocaïnehandel. Hij had goed contact met Mustapha F. – een grote rivaal van drugsbaron en liquidatieverdachte Ridouan Taghi – en raakte diep geworteld in de groep van Roger P., die een fortuin vergaarde met de internationale cocaïnehandel. Van O., die in De Meern woonde, werd door criminele onderdanen niet alleen vanwege zijn brede schouders aangeduid als ‘Biggie Basie’, grote baas: hij nam de jaren voor zijn arrestatie een prominente positie in. Eind 2017 werd het pand van Elite Fit met een automatisch wapen beschoten, enkele dagen daarna ontplofte er een explosief. In 2018 sloot Van O. zijn gym. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de recherche, kreeg in 2018 en 2019 al tips dat Van O. dreigde te worden geliquideerd. In september 2019 kwam de melding dat bij zijn huis in Zuid-Spanje een bom was gelegd, bij wijze van ‘waarschuwing’. Van O. dook onder. De dreiging zou volgens tipgevers, en volgens ontsleutelde onderlinge berichten, van rivaal Ridouan Taghi komen. In die berichten werd het adres genoemd waar Van O. met zijn vrouw en kinderen woonde. Ook conflicten met andere zeer vermogende drugsbendes kunnen de reden voor het geweld en de dreiging zijn geweest. Het door rivaliserende criminelen gerunde misdaadblog Crimebron noemde Van O. met zijn volledige naam en foto als opdrachtgever van liquidaties en de verantwoordelijke voor de verdwijning van een Utrechter. Van O. won vervolgens een rechtszaak waarin de website werd veroordeeld tot rectificatie, waarna het blog uiteindelijk van internet is gehaald.