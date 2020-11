Hoofdverdachte in liquidatieproces Taghi kreeg tienduizenden euro's subsidie voor documentaire

Delano R. is de oprichter van de Haagse straatbende Crips en werd in 2016 president van motorclub Caloh Wagoh. In september 2018 ging hij een samenwerkingsverband aan met RTL, en zou hij voor streamingservice Videoland een documentaireserie met als werktitel ‘Nieuwe Penoze’ presenteren. Het productieproces was al begonnen, toen hij in november 2018 werd aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Volgens het OM is hij een van Ridouan Taghi’s moordmakelaars.

Op het moment dat RTL met R. in zee ging was zijn motorclub Caloh Wagoh al in verband gebracht met aanslagen op de redactiegebouwen van De Telegraaf en Panorama. R. en RTL lieten in september 2018 vastleggen dat hij zélf geen criminele activiteiten zou ondernemen. Volgens het OM was hij op dat moment al betrokken bij verschillende liquidaties in de onderwereld, die hij uit liet voeren in opdracht van onder meer Taghi. Dat R. voor RTL een documentaire zou maken werd in februari voor het eerst door NRC onthuld.

Scripts

De documentaire van R. zou gaan over een nieuwe generatie jonge criminelen. De politie trof bij een inval bij R. scripts van twee van de drie geplande afleveringen aan. Deze nieuwssite heeft die ingezien. In het script is te lezen dat R., rijdend op een motor, in de openingsscène van de serie uitlegt dat de criminaliteit een steeds groter probleem wordt. ,,Het is heftig geworden in Nederland. Weeeerie, zoals wij in het Surinaams zeggen: moeilijk! Heel veel geweld om niks. Hé cuzz (vriend), voor een paar duizend euro kun je iemand om laten leggen, geen probleem. lk wil dat laten zien aan die youngsters, mijn eigen kids. Met deze serie. Ik wil uitvinden wat er speelt en waarom. Dit gaat nergens meer over.”

Quote Het Nederlands Filmfonds en het VSBfonds hebben respectie­ve­lijk 25.000 euro en 13.750 euro subsidie gegeven, bevestigen de twee fondsen desge­vraagd

Subsidies

Voordat R. met RTL in zee ging heeft hij samen met de documentairemaker met wie hij samenwerkte geprobeerd de documentaire bij Vice te slijten. In dat kader werd geprobeerd de financiering via subsidies op poten te zetten. Daarvoor werd contact gezocht met het Nederlands Filmfonds, en het VSBfonds, blijkt uit politiedocumenten die deze site heeft ingezien. Beide fondsen hebben respectievelijk 25.000 euro en 13.750 euro subsidie gegeven, bevestigen de twee fondsen desgevraagd.

Volledig scherm De oprichter van Caloh Wagoh, Delano 'Keylow’ R., was op 13 december 2005 te gast bij een uitzending van De Wereld Draait Door. © Videostill

,,In 2017 heeft Vice een subsidieaanvraag ingediend bij de Non-Fictie Transmediaregeling voor de ontwikkelfase van het project Nieuwe Penoze. De Non-Fictie Transmediaregeling was een samenwerking tussen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds. De regeling was gericht op het stimuleren van onderzoek naar nieuwe journalistieke vormen van online storytelling en innovatieve combinaties van mediagebruik,” reageert het Nederlands Filmfonds.

Volgens het VSBfonds was het doel van het project om een groot publiek en de overheid bewust te maken van de gevolgen van jarenlange achterstelling van een sociale onderklasse. ,,Een jonge, kwetsbare generatie is in de armen van de drugs gerelateerde criminaliteit gedreven en heeft steeds meer impact op ons directe alledaagse leven als samenleving. Dit doel sloot aan bij ons donatiebeleid”, aldus een woordvoerder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kennis van nu

De fondsen zeggen niet betrokken te zijn bij de uiteindelijke documentaire zoals R. die voor Videoland zou maken. Subsidieaanvragen voor het daadwerkelijk produceren ervan werden in 2018 door de fondsen afgewezen. RTL zegt in een reactie dat R., juist door zijn criminele verleden, met de documentaire inzichten kon bieden die anders onzichtbaar zouden blijven. ,,Met de kennis van nu, hadden we niet dezelfde keuze gemaakt.”

Ook zegt RTL te hebben afgesproken dat R. geen criminele activiteiten zou ontplooien. ,,Gedurende de samenwerking is er nooit opdracht gegeven tot het ondernemen van criminele activiteiten, noch het archiveren van chatgesprekken in welke vorm dan ook. Wij zijn niet bekend met chatgesprekken en hebben de inhoud ervan nooit gezien. Toen R. in hechtenis is genomen, is de productie en de samenwerking per direct gestopt.”

Lees morgen op deze site een uitgebreid portret van Delano R., alias Keylow. ,,Wij verkopen niets aan de vijand. Alleen de dood.”

Luister hieronder naar onze podcasts over de zaken tegen Taghi en Delano R.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.