Hoofdverdachte in liquidatieproces verantwoordelijk voor eigen bewijs: ‘Ik maak me totaal geen zorgen’

De rechtbank las daarbij een aantal berichten voor, waarbij twee personen praten over een mogelijk doelwit. De berichten ‘Geef je 70 de hoofd sir’ en ‘onze yzers en fietsen (straattaal voor wapens en auto's)’ en ‘zijn ze niet meer waard’ zouden staan voor onderhandeling over het bedrag (70.000 euro) per omgebracht doelwit. Keylow’s uitleg hierover was anders: ,,Dit zijn een stelletje bluffers die daar aan het praten zijn, het kan iedereen zijn.” Uitleggen wat het dan wel zou kunnen betekenen wilde hij niet. ,,Dat is niet zo relevant.”



Keylow legde de rechtbank uit dat hij als documentairemaker erg dicht op zijn onderwerpen zat. In het verleden figureerde hij in documentaires over straatbende Crips, waarvan hij de voorman was. ,,Ik ben opgegroeid in de criminaliteit. Ik maak geen films over fietsendiefstal, Ik maak films over gevoelige onderwerpen.” En dus zijn de berichten die op zijn gegevensdragers ook gevoelig, zo wil hij wel erkennen. ,,Misschien heb ik wel meer gevoelige informatie. Wat ze hebben gevonden is misschien maar een beetje. Misschien is er wel een kluis met nog duizend harde schijven. Het is gewoon researchmateriaal voor een film.”