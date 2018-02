Hoofdverdachte mislukte helikopterontsnapping opgepakt

Massale knokpartij in rechtbank Den Bosch, rechtszaal ontruimd

12:12 Een procedurele rechtszitting in Den Bosch draaide vanochtend uit op een massale vechtpartij. Verdachte Toon N. (39) die op een feest in Best begin november 2017 een Bosschenaar doodschoot, zat nog niet op de beklaagdenbank of vanuit de bomvolle publieke tribune sprong een man naar voren en viel hem aan.