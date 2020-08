Hoogleraar over coronamissers koning en kabinet: 'Het zal koren op de molen zijn van sceptici’

Spreektijd voor de 'Slager van de Balkan' leverde tot nu toe enkel scheldpar­tij­en op

25 augustus Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gaf Ratko Mladic in 2017 de maximale straf: levenslang, wegens genocide, volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid. Vandaag en morgen dient het hoger beroep in de zaak tegen de inmiddels 77-jarige ‘Slager van de Balkan’. In Servië heeft hij nog steeds veel aanhangers.